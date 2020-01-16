СКА обыграл «Йокерит» и одержал третью победу подряд в КХЛ

Короткая ссылка
Петербургский СКА взял верх над «Йокеритом» из Хельсинки в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА обыграл «Йокерит» и одержал третью победу подряд в КХЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1.

В составе хозяев дубль оформил Владимир Ткачёв, а также отличились Василий Токранов и Евгений Кетов. У финского коллектива единственную шайбу забросил Петри Контиола.

Для красно-синих эта победа стала третьей кряду.

В других матчах игрового дня «Нефтехимик» уступил «Трактору» (3:4 Б), «Торпедо» одолело московское «Динамо» (6:4), а «Витязь» крупно победил «Динамо» из Минска (5:1).

Ранее ЦСКА разгромил «Сочи» и первым обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить