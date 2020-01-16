СКА обыграл «Йокерит» и одержал третью победу подряд в КХЛ

Петербургский СКА взял верх над «Йокеритом» из Хельсинки в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1.

В составе хозяев дубль оформил Владимир Ткачёв, а также отличились Василий Токранов и Евгений Кетов. У финского коллектива единственную шайбу забросил Петри Контиола.

Для красно-синих эта победа стала третьей кряду.

В других матчах игрового дня «Нефтехимик» уступил «Трактору» (3:4 Б), «Торпедо» одолело московское «Динамо» (6:4), а «Витязь» крупно победил «Динамо» из Минска (5:1).

Ранее ЦСКА разгромил «Сочи» и первым обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ.