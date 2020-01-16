ЦСКА разгромил «Сочи» и первым обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ

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Московский ЦСКА крупно обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА разгромил «Сочи» и первым обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

В составе армейцев дублями отметились Антон Слепышев и Константин Окулов, а также отличились Сергей Толчинский и Никита Нестеров. У гостей единственную шайбу забросил Андрей Алтыбармакян.

Таким образом, красно-синие стали первым клубом, обеспечившим себе участие в плей-офф текущего сезона КХЛ. ЦСКА занимает первое место в Западной конференции, набрав 74 очка в 49 матчах.

Ранее «Спартак» обыграл «Северсталь» в матче КХЛ.

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