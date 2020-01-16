Директор Australian Open прокомментировал слухи о возможной отмене турнира

Директор Australian Open Крейг Тили прокомментировал информацию о возможной отмене турнира из-за дыма от бушующих в стране лесных пожаров.

«Ходит много слухов о том, что Australian Open не состоится или начнётся позже. Но Australian Open уже идёт», — приводит слова Тили The Guardian.

Он отметил, что вопрос качества воздуха очень сложный, и на это влияет много факторов.

«Есть много различных показателей, разные сайты и приложения дают разные оценки. Но важно доверять советам медиков и экспертов, которые анализируют ситуацию каждый день. Здоровье и благополучие игроков — приоритет для нас», — добавил директор турнира.

Матчи основной сетки Australian Open 2020 года пройдут с 20 января по 2 февраля.

Масштабные лесные пожары на юго-востоке Австралии продолжаются с октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что Шарапова сыграет с 20-й ракеткой мира на старте Australian Open.