Директор Australian Open прокомментировал слухи о возможной отмене турнира
- Reuters
«Ходит много слухов о том, что Australian Open не состоится или начнётся позже. Но Australian Open уже идёт», — приводит слова Тили The Guardian.
Он отметил, что вопрос качества воздуха очень сложный, и на это влияет много факторов.
«Есть много различных показателей, разные сайты и приложения дают разные оценки. Но важно доверять советам медиков и экспертов, которые анализируют ситуацию каждый день. Здоровье и благополучие игроков — приоритет для нас», — добавил директор турнира.
Матчи основной сетки Australian Open 2020 года пройдут с 20 января по 2 февраля.
Масштабные лесные пожары на юго-востоке Австралии продолжаются с октября 2019 года.
Ранее сообщалось, что Шарапова сыграет с 20-й ракеткой мира на старте Australian Open.