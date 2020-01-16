Стрепетов рассказал о начале спортивной карьеры

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Мастер спорта, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, бывший тренер «Зенита» Алексей Стрепетов рассказал о начале футбольной карьеры.
Стрепетов рассказал о начале спортивной карьеры
  • Reuters

«Каждый год 2 мая на стадионе имени Кирова отмечали открытие сезона. Мы, футболисты детских команд, участвовали в параде — с флагами, под музыку, а затем шли в отведённый для нас сектор и смотрели матч. Какие тогда играли мастера! Какие звёзды! Я мечтал не то чтобы против них сыграть, мечтал хотя бы взглянуть на них поближе, просто прикоснуться. Когда сборная школьников Ленинграда, в которой я играл, приехала в Тбилиси, я не удержался и после игры тихонечко подошёл сзади к Михаилу Месхи и осторожно так коснулся его футболки. Он с удивлением обернулся, увидел, что это мальчишка в форме с буквой «Л» на груди, улыбнулся и ничего не сказал», — цитирует Стрепетова «Петербургский дневник».

Он также признался, что был счастлив играть против лучших мастеров отечественного футбола.

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