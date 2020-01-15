«Зенит» победил «Басконию» в баскетбольной Евролиге

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Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над испанской «Басконией» в матче 19-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Зенит» победил «Басконию» в баскетбольной Евролиге
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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 72:66 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Зенита» стал Уилл Томас, набравший 19 очков. Ещё 14 очков команде принёс Матеуш Понитка.

За «Басконию» 15 очков набрал Ник Стаускас. Ещё по 13 очков в активе Пьеррии Генри и Торнике Шенгелии.

В 20-м туре «Зенит» на своей площадке примет испанскую «Валенсию». Матч состоится 17 января.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» обыграл «Перистери» в матче баскетбольной ЛЧ.

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