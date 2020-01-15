Ковальчук: я бесполезен, когда играю семь-десять минут за матч

Короткая ссылка
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук поделился мнением, почему ему не удалось успешно выступать за «Лос-Анджелес Кингз».
Ковальчук: я бесполезен, когда играю семь-десять минут за матч
  • © Rob Curtis/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Я оказался в клубе в неподходящее время. Когда я туда попал, ожидания были высокими, но команда сильно изменилась. Несколько игроков получили травмы, сменился главный тренер и всё такое. Мы поговорили с руководством и решили идти разными путями», — приводит слова Ковальчука Sportsnet.

Он отметил, что не был готов к той роли, которую ему отвели в «Лос-Анджелесе».

«Я бесполезен, когда играю только семь-десять минут за матч. Некоторые парни привыкли к этому и отлично справляются, но я — нет. Я много работал, стремясь получить больше игрового времени, но этого не происходило», — добавил 36-летний россиянин.

Ковальчук присоединился к «Лос-Анджелесу» летом 2018 года и покинул команду в январе 2020 года. За этот период он сыграл в 81 матче, набрав 43 (19 + 24) очка.

Ранее сообщалось, что «Монреаль» может обменять Ковальчука до дедлайна после его успешной игры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить