Россиянка Лиана Джоджуа бросила вызов австралийке Наде Кассем

Российский боец UFC Лиана Джоджуа вызвала на поединок австралийку Надю Кассем.

В своём Instаgram Джоджуа сообщила, что готова перейти из весовой категории до 61 кг в категорию до 57 кг.

«В своём дебюте хочу бросить вызов Кассем. Без треш-тока. Просто давай закатим отличный бой и обрадуем болельщиков. И пожертвуем часть нашего гонорара для пострадавших при пожаре в Австралии животных», — написала российская спортсменка.

В активе 24-летней Джоджуа семь побед и три поражения в смешанных единоборствах. В послужном списке её ровесницы Кассем пять побед и два поражения.

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