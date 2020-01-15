Конькобежец Сергеев завоевал золото на юношеской Олимпиаде

Российский конькобежец Александр Сергеев завоевал золото в командной смешанной спринтерской гонке на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.

РИА Новости

Сергеев, представительница Японии Сини Сиро и австриец Игнас Гшвентнер опередили соперников на 1,82 секунды. Ранее сообщалось, что российские биатлонисты завоевали серебро в смешанной эстафете на юношеских ОИ.