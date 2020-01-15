Конькобежец Сергеев завоевал золото на юношеской Олимпиаде
Российский конькобежец Александр Сергеев завоевал золото в командной смешанной спринтерской гонке на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.
- РИА Новости
Сергеев, представительница Японии Сини Сиро и австриец Игнас Гшвентнер опередили соперников на 1,82 секунды.
Ранее сообщалось, что российские биатлонисты завоевали серебро в смешанной эстафете на юношеских ОИ.
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