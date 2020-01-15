Мозякин впервые пропустит Матч звёзд КХЛ
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба лиги, в составе сборной дивизиона Харламова Мозякина заменит его одноклубник Деннис Расмуссен. Для 38-летнего Мозякина это первый раз в карьере, когда он не сыграет в Матче звёзд.
Также сообщается, что вместо форварда екатеринбургского «Автомобилиста» Павла Дацюка за команду дивизиона Харламова сыграет нападающий челябинского «Трактора» Лукаш Седлак.
В сборной дивизиона Тарасова также произошла замена. Вместо голкипера «Локомотива» Ильи Коновалова сыграет вратарь нижегородского «Торпедо» Андрей Тихомиров.
В составе команды дивизиона Боброва нападающего череповецкой «Северстали» Даниила Вовченко заменил его одноклубник Егор Морозов.
Ранее КХЛ назвала капитанов команд дивизионов на Матч звёзд.