Мозякин впервые пропустит Матч звёзд КХЛ

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин не примет участия в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2020 года.

Как сообщает пресс-служба лиги, в составе сборной дивизиона Харламова Мозякина заменит его одноклубник Деннис Расмуссен. Для 38-летнего Мозякина это первый раз в карьере, когда он не сыграет в Матче звёзд.

Также сообщается, что вместо форварда екатеринбургского «Автомобилиста» Павла Дацюка за команду дивизиона Харламова сыграет нападающий челябинского «Трактора» Лукаш Седлак.

В сборной дивизиона Тарасова также произошла замена. Вместо голкипера «Локомотива» Ильи Коновалова сыграет вратарь нижегородского «Торпедо» Андрей Тихомиров.

В составе команды дивизиона Боброва нападающего череповецкой «Северстали» Даниила Вовченко заменил его одноклубник Егор Морозов.

Ранее КХЛ назвала капитанов команд дивизионов на Матч звёзд.