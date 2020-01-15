Компания Усманова приобрела права на название нового стадиона «Эвертона» за €35 млн

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Компания USM, главным акционером которой является российский бизнесмен Алишер Усманов, приобрела права на название нового стадиона английского футбольного клуба «Эвертон» за €35 млн.
Компания Усманова приобрела права на название нового стадиона «Эвертона» за €35 млн
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  • © @Everton

Об этом сообщает официальный сайт клуба из Ливерпуля.

Планируется, что новая арена «Эвертона» будет построена в 2023 году.

Ранее Евгений Гинер заявил, что Усманов помог ЦСКА при трансфере Влашича.

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