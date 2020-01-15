Компания Усманова приобрела права на название нового стадиона «Эвертона» за €35 млн
Компания USM, главным акционером которой является российский бизнесмен Алишер Усманов, приобрела права на название нового стадиона английского футбольного клуба «Эвертон» за €35 млн.
- © @Everton
Об этом сообщает официальный сайт клуба из Ливерпуля.
Планируется, что новая арена «Эвертона» будет построена в 2023 году.
Ранее Евгений Гинер заявил, что Усманов помог ЦСКА при трансфере Влашича.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube