Компания Усманова приобрела права на название нового стадиона «Эвертона» за €35 млн

Компания USM, главным акционером которой является российский бизнесмен Алишер Усманов, приобрела права на название нового стадиона английского футбольного клуба «Эвертон» за €35 млн.

Об этом сообщает официальный сайт клуба из Ливерпуля.

Планируется, что новая арена «Эвертона» будет построена в 2023 году.

Ранее Евгений Гинер заявил, что Усманов помог ЦСКА при трансфере Влашича.