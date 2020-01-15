Кафельников отреагировал на выход Рублёва в четвертьфинал турнира ATP в Аделаиде
- Андрей Рублев
- globallookpress.com
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«Рублёв в этом году идёт без поражений! 6:3, 6:3 — обыграл только что Куэрри во втором круге турнира в Аделаиде. Мне нравится то, что я вижу в его исполнении на корте на данный момент»,— написал Кафельников в своём Twitter.
Напомним, что Рублёв в начале этого сезона уже стал победителем турнира в катарской Дохе.
Ранее сообщалось, что Рублёв вышел в четвертьфинал турнира ATP в Аделаиде.