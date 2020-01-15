Лидер парного рейтинга ATP пропустит Australian Open из-за допинга

Лидер парного рейтинга ATP колумбиец Роберт Фарах не выступит на Открытом чемпионате Австралии по теннису из-за положительной допинг-пробы.

О провале тестирования на допинг спортсмен сообщил в своем Twitter. По словам Фараха, положительный результат показала проба, взятая у него в Кали 17 октября прошлого года. Теннисист убеждён, что запрещенное вещество болденон попало в его организм вместе с мясом.

Ранее сообщалось, что россиянки Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова стали сеяными в основной сетке женского турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису.