Лидер парного рейтинга ATP пропустит Australian Open из-за допинга
- globallookpress.com
О провале тестирования на допинг спортсмен сообщил в своем Twitter. По словам Фараха, положительный результат показала проба, взятая у него в Кали 17 октября прошлого года. Теннисист убеждён, что запрещенное вещество болденон попало в его организм вместе с мясом.
Ранее сообщалось, что россиянки Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова стали сеяными в основной сетке женского турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису.