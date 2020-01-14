СМИ: «Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере футболиста «Наполи» Кулибали

Сенегальский защитник «Наполи» Калиду Кулибали может стать новым футболистом «Манчестер Юнайтед».

«Наполи» продаст Кулибали в «Манчестер Юнайтед» за €70—75 млн. Похоже, что всё уже согласовано. Сделка будет закрыта в июне, точно не в зимнее трансферное окно», — цитирует Areanapoli итальянского журналиста Фабио Сантини.

В текущем сезоне Кулибали провёл 20 матчей за «Наполи», не сумев отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Бруно Фернандеш согласился на переход в «Манчестер Юнайтед».