СМИ: «Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере футболиста «Наполи» Кулибали
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«Наполи» продаст Кулибали в «Манчестер Юнайтед» за €70—75 млн. Похоже, что всё уже согласовано. Сделка будет закрыта в июне, точно не в зимнее трансферное окно», — цитирует Areanapoli итальянского журналиста Фабио Сантини.
В текущем сезоне Кулибали провёл 20 матчей за «Наполи», не сумев отметиться результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Бруно Фернандеш согласился на переход в «Манчестер Юнайтед».