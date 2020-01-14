Россия уступила Сербии в стартовом матче ЧЕ по водному поло

Ватерполисты сборной России уступили команде Сербии в первом матче группового раунда чемпионата Европы, который проходит в Будапеште.

Встреча в рамках группы В завершилась со счётом 13:9 в пользу команды Сербии.

На групповом этапе команда России также сыграет со сборными Нидерландов (16 января) и Румынии (18 января). В 1/4 финала выйдут победители групп. Команды, занявшие вторые и третьи места в своих квартетах, сыграют в 1/8 финала.

Чемпионат Европы по водному поло является отборочным турниром на Олимпийские игры в Токио.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по водному поло разгромила Сербию на ЧЕ.