Россия уступила Сербии в стартовом матче ЧЕ по водному поло

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Ватерполисты сборной России уступили команде Сербии в первом матче группового раунда чемпионата Европы, который проходит в Будапеште.
Россия уступила Сербии в стартовом матче ЧЕ по водному поло
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Встреча в рамках группы В завершилась со счётом 13:9 в пользу команды Сербии. 

На групповом этапе команда России также сыграет со сборными Нидерландов (16 января) и Румынии (18 января). В 1/4 финала выйдут победители групп. Команды, занявшие вторые и третьи места в своих квартетах, сыграют в 1/8 финала.

Чемпионат Европы по водному поло является отборочным турниром на Олимпийские игры в Токио.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по водному поло разгромила Сербию на ЧЕ.

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