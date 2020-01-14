Экипаж Каргинова выиграл девятый этап ралли-рейда «Дакар»
- @dakar
Российский гонщик Андрей Каргинов, представляющий команду «КамАЗ-мастер», выиграл девятый этап «Дакара-2020». Вторым стал представитель Белоруссии Сергей Вязович из команды «МАЗ». Третьим — ещё один россиянин Эдуард Николаев.
В общем зачёте лидирует Каргинов, вторым идёт его соотечественник Антон Шибалов из «КамАЗ-мастера», а замыкает тройку Вязович.
Ранее сообщалось, что экипаж Каргинова победил на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар».