Экипаж Каргинова выиграл девятый этап ралли-рейда «Дакар»

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Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова победил на девятом этапе ралли-рейда «Дакар» в классе грузовиков.
Экипаж Каргинова выиграл девятый этап ралли-рейда «Дакар»
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Российский гонщик Андрей Каргинов, представляющий команду «КамАЗ-мастер», выиграл девятый этап «Дакара-2020». Вторым стал представитель Белоруссии Сергей Вязович из команды «МАЗ». Третьим — ещё один россиянин Эдуард Николаев.

В общем зачёте лидирует Каргинов, вторым идёт его соотечественник Антон Шибалов из «КамАЗ-мастера», а замыкает тройку Вязович.

Ранее сообщалось, что экипаж Каргинова победил на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар».

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