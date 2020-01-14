«Амур» проиграл шестой матч КХЛ подряд, уступив по буллитам «Ак Барсу»

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Хабаровский «Амур» потерпел поражение от казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Амур» проиграл шестой матч КХЛ подряд, уступив по буллитам «Ак Барсу»
  • © hcamur.ru

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В основное время за «Амур» забили Игорь Руденков и Михал Йордан. «Ак Барс» ответил голами Михаила Глухова и Джастина Азаведу.

Овертайм не выявил сильнейшего. Победный для казанской команды буллит исполнил Дмитрий Воронков.

Для «Амура» это шестое поражение подряд, тогда как «Ак Барс» прервал серию из двух проигрышей.

Ранее сообщалось, что «Авангард» нанёс «Амуру» пятое поражение подряд в КХЛ.

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