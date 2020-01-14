В РУСАДА рассказали, сколько запросов на TUE поступило за 2019 год

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, сколько запросов на терапевтическое использование запрещённых субстанций и (или) методов (TUE) было получено за 2019 год.

По словам Пахноцкой, которые приводит ТАСС, с января по июнь включительно в РУСАДА поступило 104 запроса на TUE.

Ранее сообщалось, что РУСАДА в 2019 году взяло у спортсменов более 11 тыс. допинг-проб.