РУСАДА выявило 312 случаев нарушения правил доступности в 2019 году
- РИА Новости
По словам заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, которые передаёт ТАСС, в 239 случаях из 312 речь идёт о пропущенных тестах, а в 73 — о непредоставлении информации о местонахождении.
Согласно Всемирному антидопинговому кодексу трёхкратное нарушение спортсменом правил доступности в течение 12 месяцев может повлечь дисквалификацию на срок до четырёх лет.
Ранее сообщалось, что российские спортсмены могут стать участниками судебного спора в CAS между WADA и РУСАДА.