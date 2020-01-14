РУСАДА выявило 312 случаев нарушения правил доступности в 2019 году

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2019 году выявило 312 случаев нарушения спортсменами правил доступности для допинг-тестирования.
РУСАДА выявило 312 случаев нарушения правил доступности в 2019 году
  • РИА Новости

По словам заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, которые передаёт ТАСС, в 239 случаях из 312 речь идёт о пропущенных тестах, а в 73 — о непредоставлении информации о местонахождении.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу трёхкратное нарушение спортсменом правил доступности в течение 12 месяцев может повлечь дисквалификацию на срок до четырёх лет.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены могут стать участниками судебного спора в CAS между WADA и РУСАДА.

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