РУСАДА выявило 312 случаев нарушения правил доступности в 2019 году

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2019 году выявило 312 случаев нарушения спортсменами правил доступности для допинг-тестирования.

По словам заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, которые передаёт ТАСС, в 239 случаях из 312 речь идёт о пропущенных тестах, а в 73 — о непредоставлении информации о местонахождении.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу трёхкратное нарушение спортсменом правил доступности в течение 12 месяцев может повлечь дисквалификацию на срок до четырёх лет.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены могут стать участниками судебного спора в CAS между WADA и РУСАДА.