Футболист Роша расплакался на презентации в бразильском «Фламенго»

Игрок московского «Спартака» Педро Роша, на правах аренды перебравшийся во «Фламенго» из Рио-де-Жанейро, не смог сдержать слёз на презентации в своём новом клубе.

«Мечтал играть на «Маракане» в футболке «Фламенго». Это невероятные эмоции. Считаю часы до того момента, когда смогу выйти на поле. Я многому научился в России и «Крузейро». Такой опыт нельзя получить в одночасье. Это ежедневная работа, матч за матчем, каждый сезон. Я повзрослел», — сказал Роша, пытаясь не заплакать. Его слова привёл в своём Twitter бразильский журналист Фелипе Шмидт.

Роша, которому сейчас 25 лет, перешёл в «Спартак» летом 2017 года, однако не смог завоевать место в основном составе, проиграв конкуренцию другим форвардам. В 2019 году он вылетел вместе с «Крузейро» в низшую лигу, а теперь пополнил ряды чемпиона Бразилии.

Ранее экс-игрок ЦСКА Сантос заявил, что в московских ресторанах на него бросали косые взгляды.