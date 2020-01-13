Василевский признан первой звездой недели в НХЛ

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой прошедшей недели в НХЛ.

В период с 6 по 12 января россиянин одержал три победы в трёх матчах, отразив в них 97,2% бросков, пропуская в среднем по 0,67 гола за игру и оформив два подряд шатаута, чем помог «молниям» (27-14-4) выиграть три матча из четырёх в указанном отрезке и подняться на второе место в таблице Атлантического дивизиона, сообщает nhl.com.

В целом же «Тампе» удалась 10-матчевая победная серия, ставшая повторением клубного рекорда и закончившаяся в воскресенье после игры с «Нью-Джерси», в которой ворота защищал Кертис Макелинни. С 22 победами в сезоне Василевский делит первое место в НХЛ по данному показателю среди вратарей с Джорданом Биннингтоном из «Сент-Луиса».

Второй и третьей звёздами недели стали защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Тони Дианджело и голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тэлбот.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин со второй попытки попал по мячу во время игры в гольф.