Овечкин со второй попытки попал по мячу во время игры в гольф

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Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл в гольф в рамках благотворительной акции вместе со своими одноклубниками Якубом Враной, Никласом Бэкстремом и Томом Уилсоном.
Овечкин со второй попытки попал по мячу во время игры в гольф
  • Reuters

Как можно понять из видео в официальном Twitter-аккаунте клуба, в этом виде спорта Овечкин не столь результативен, как в хоккее. Попасть по мячу клюшкой ему удалось лишь со второй попытки.

«Если в первый раз вы не добились успеха, пробуйте снова как Большой О», — говорится в аннотации к посту. Запись сопровождает смеющийся смайлик.

Ранее генменеджер «Вашингтона» заявил, что Овечкин уже не будет таким скоростным и взрывным, но продолжит забивать.

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