Овечкин со второй попытки попал по мячу во время игры в гольф

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл в гольф в рамках благотворительной акции вместе со своими одноклубниками Якубом Враной, Никласом Бэкстремом и Томом Уилсоном.

Как можно понять из видео в официальном Twitter-аккаунте клуба, в этом виде спорта Овечкин не столь результативен, как в хоккее. Попасть по мячу клюшкой ему удалось лишь со второй попытки.

«Если в первый раз вы не добились успеха, пробуйте снова как Большой О», — говорится в аннотации к посту. Запись сопровождает смеющийся смайлик.

If at first you don’t succeed, try again like Big O 😂@WishMidAtlanticpic.twitter.com/PyhZwZ47RY — Washington Capitals (@Capitals) January 12, 2020

Ранее генменеджер «Вашингтона» заявил, что Овечкин уже не будет таким скоростным и взрывным, но продолжит забивать.