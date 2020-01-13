Овечкин со второй попытки попал по мячу во время игры в гольф
- Reuters
Как можно понять из видео в официальном Twitter-аккаунте клуба, в этом виде спорта Овечкин не столь результативен, как в хоккее. Попасть по мячу клюшкой ему удалось лишь со второй попытки.
«Если в первый раз вы не добились успеха, пробуйте снова как Большой О», — говорится в аннотации к посту. Запись сопровождает смеющийся смайлик.
If at first you don’t succeed, try again like Big O 😂@WishMidAtlanticpic.twitter.com/PyhZwZ47RY— Washington Capitals (@Capitals) January 12, 2020
Ранее генменеджер «Вашингтона» заявил, что Овечкин уже не будет таким скоростным и взрывным, но продолжит забивать.