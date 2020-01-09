Генменеджер «Вашингтона»: Овечкин уже не будет таким скоростным и взрывным, но продолжит забивать

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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказал мнение о перспективах Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.
Генменеджер «Вашингтона»: Овечкин уже не будет таким скоростным и взрывным, но продолжит забивать
  • Reuters

«Ему уже не быть таким скоростным и взрывным игроком, как раньше, но он всё равно будет забивать. Если он продолжит бросать так, как сейчас, у него есть шанс. Очень многое будет зависеть от здоровья», — приводит слова Маклеллана пресс-служба НХЛ со ссылкой на эфир Sportsnet.

Он отметил, что 34-летний россиянин по-прежнему обладает хорошим броском.

«Пока рядом будут хорошие партнёры, пока мы будем занимать место в десятке лучших команд по розыгрышу большинства, у него есть шанс задержаться в лиге надолго. Долголетие Овечкина — основной фактор», — добавил функционер.

В настоящее время в активе Овечкина 684 шайбы, он делит с Теему Селянне 11-е место в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ. На счёту Гретцки рекордные 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что в НХЛ выразили обеспокоенность отказами Овечкина от участия в Матче звёзд.

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