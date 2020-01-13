Макгрегор заявил, что побьёт Серроне в любом состоянии

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор пообещал, что победит американского бойца смешанного стиля Дональда Серроне, даже если будет болен.

«Сейчас мой вес — 160 фунтов с небольшим. Мог бы похудеть до 155 фунтов и побить Серроне, но не думаю, что он будет хорошо выглядеть в этом весе. Его вес — это 170 фунтов. Я побью его в любом весе, даже если буду болен», — приводит слова Макгрегора ESPN.

Поединок между Макгрегором и Серроне состоится 18 января на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Последний раз ирландец выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он потерпел поражение в титульном бою от действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Нурмагомедов высмеял Серроне после его признания о страхе перед боями.