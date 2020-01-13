В Тверской области прошёл первый тур регионального чемпионата по лыжным гонкам

В Калининском районе Тверской области состоялся первый тур чемпионата Тверской области по лыжным гонкам, сообщает Tverigrad.

В двухдневной программе первого тура были определены победители и призёры в четырёх возрастных группах в гонках на 4 и 8 км свободным стилем.

Всего на старт вышли 104 участника из Твери, Удомли, Торжка, Кашинского городского округа, а также Калининского, Зубцовского, Вышневолоцкого, Сонковского, Удомельского, Ржевского, Максатихинского, Осташковского, Кимрского, Бологовского, Конаковского и Торопецкого районов.

Награды призёрам соревнований вручила президент Федерации лыжных гонок Тверской области заслуженный мастер спорта Наталья Непряева.

Чтобы организовать трассу в условиях аномально тёплой погоды, снег собирали вручную в окрестных лесах и полях при поддержке добровольцев.