Орлов заявил, что «Зенит» ищет плеймейкера на трансферном рынке

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Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о работе санкт-петербургского «Зенита» на трансферном рынке.
Орлов заявил, что «Зенит» ищет плеймейкера на трансферном рынке
  • РИА Новости

«Зениту» сейчас необходим креативный полузащитник, плеймейкер, игрок под нападающими. Команда имеет двух выдающихся форвардов (это Дзюба и Азмун). Нужно, чтобы их кто-то снабжал мячами, подыгрывал им. Мне и Сергей Богданович Семак, и Александр Иванович Медведев говорили, что «Зенит» ищет хорошую «десятку». Если по такому футболисту получится договориться, то будут покупать. Финансовый фейр-плей сейчас «Зениту» это позволяет», — приводит слова Орлова «Спорт уикенд».

«Зенит» лидирует в чемпионате России, имея 45 очков после 19 туров. Питерский клуб опережает ближайшего преследователя, «Краснодар», на 10 очков.

Ранее футболист «Зенита» Осорио выразил желание остаться в команде.

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