Российские конькобежцы завоевали серебро в командном пасьюте на ЧЕ
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Российская команда в составе Дениса Юскова, Александра Румянцева, Данилы Симерикова и Руслана Захарова преодолела дистанцию за 3 минуты 42,48 секунды.
Победу одержали представители Нидерландов Свен Крамер, Кун Вервей, Патрик Руст и Марсел Боскер. Третье место заняла команда Норвегии в составе Ховарда Бёкко, Сверре Лунде Педерсена, Энгебротена Халлгейра и Кристиана Улеклейва.
Ранее сообщалось, что российские конькобежки стали вторыми в командном пасьюте на ЧЕ.