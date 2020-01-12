Российские конькобежцы завоевали серебро в командном пасьюте на ЧЕ

Мужская сборная России заняла второе место в командной гонке преследования на чемпионате Европы в нидерландском Херенвене.

Российская команда в составе Дениса Юскова, Александра Румянцева, Данилы Симерикова и Руслана Захарова преодолела дистанцию за 3 минуты 42,48 секунды.

Победу одержали представители Нидерландов Свен Крамер, Кун Вервей, Патрик Руст и Марсел Боскер. Третье место заняла команда Норвегии в составе Ховарда Бёкко, Сверре Лунде Педерсена, Энгебротена Халлгейра и Кристиана Улеклейва.

Ранее сообщалось, что российские конькобежки стали вторыми в командном пасьюте на ЧЕ.