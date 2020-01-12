Российские конькобежки стали вторыми в командном пасьюте на ЧЕ

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Женская сборная России заняла второе место в командой гонке преследования на чемпионате Европы в нидерландском Херенвене.
Российские конькобежки стали вторыми в командном пасьюте на ЧЕ
  • © SCS/Soenar Chamid
  • globallookpress.com

Российская команда в составе Юлии Шиховой, Натальи Ворониной, Елизаветы Казелиной и Евгении Лаленковой преодолела дистанцию за 2 минуты 59,04 секунды.

Победу одержали представительницы Нидерландов Ирен Вюст, Карлейн Ахтеректе, Антоинетте де Йонг и Мелисса Вейфье. Тройку призёров замкнула команда Белоруссии в составе Татьяна Михайлова, Марина Зуева, Юлия Воробьёва и Анна Нифонтова.

Ранее сообщалось, что Денис Юсков стал третьим на ЧЕ по конькобежному спорту на дистанции 5000 м.

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