Российские ватерполистки разгромили сборную Словакии в первом матче ЧЕ

Женская сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Словакии в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы по водному поло в Будапеште.

Встреча завершилась со счетом 31:2 в пользу российских спортсменок.

В следующем матче группового этапа россиянки 13 января сыграют с командой Сербии.

Соперницами российских ватерполисток по группе A, помимо сборных Сербии и Словакии, являются команды Венгрии, Греции и Хорватии. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды по итогам групповой стадии. Победитель чемпионата Европы завоюет путёвку на Олимпиаду-2020 в Токио.

Ранее сообщалось, что сборная России по гандболу уступила Венгрии в стартовом матче на ЧЕ-2020.