Российские ватерполистки разгромили сборную Словакии в первом матче ЧЕ
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- РИА Новости
Встреча завершилась со счетом 31:2 в пользу российских спортсменок.
В следующем матче группового этапа россиянки 13 января сыграют с командой Сербии.
Соперницами российских ватерполисток по группе A, помимо сборных Сербии и Словакии, являются команды Венгрии, Греции и Хорватии. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды по итогам групповой стадии. Победитель чемпионата Европы завоюет путёвку на Олимпиаду-2020 в Токио.
Ранее сообщалось, что сборная России по гандболу уступила Венгрии в стартовом матче на ЧЕ-2020.