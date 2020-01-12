Касаткина обыграла Дабровски и вышла в основную сетку турнира WTA в Аделаиде

Россиянка Дарья Касаткина оказалась сильнее представительницы Канады Габриэлы Дабровски в финале квалификации турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу россиянки. Матч продолжался один час.

Соперник Касаткиной по матчу первого круга основной сетки турнира определится позднее.

Ранее сообщалось, что Рублёв впервые в карьере поднимется в топ-20 рейтинга ATP.