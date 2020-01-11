Сборная Испании вышла в финал ATP Cup

Короткая ссылка
Сборная Испании досрочно вышла в финал Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
Сборная Испании вышла в финал ATP Cup
  • Reuters

Во втором матче 1/2 финала между испанцами и австралийцами Рафаэль Надаль одержал победу над Алексом Де Минауром, благодаря чему обеспечил своей команде досрочный выход в финал.

Надаль обыграл Де Минаура со счётом 4:6, 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.

В рамках полуфинала пройдёт ещё одна игра — в парном разряде.

В финале сборная Испании сыграет с командой Сербии. Матчи пройдут 12 января.

Ранее сообщалось, что сборная России не смогла выйти в финал ATP Cup.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить