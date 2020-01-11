Сборная Испании вышла в финал ATP Cup
- Reuters
Во втором матче 1/2 финала между испанцами и австралийцами Рафаэль Надаль одержал победу над Алексом Де Минауром, благодаря чему обеспечил своей команде досрочный выход в финал.
Надаль обыграл Де Минаура со счётом 4:6, 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.
В рамках полуфинала пройдёт ещё одна игра — в парном разряде.
В финале сборная Испании сыграет с командой Сербии. Матчи пройдут 12 января.
Ранее сообщалось, что сборная России не смогла выйти в финал ATP Cup.