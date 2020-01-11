Теннисистка Александрова: первый титул всегда особенный

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Россиянка Екатерина Александрова прокомментировала свою победу в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне.
Теннисистка Александрова: первый титул всегда особенный
  • Reuters

«Вся неделя, с самого её начала сложилась для меня хорошо. Легко не было, но у меня всё получалось до самого конца. Я завоевала свой первый титул, и это удивительное чувство. Первый титул всегда особенный. Я играла в своём втором финале. Первый завершился неудачно, поэтому я старалась выиграть этот», — приводит слова Александровой пресс-служба WTA.

25-летняя российская теннисистка в финале победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 6:4 и стала победительницей турнира в Шэньчжэне. Это её первый титул в карьере.

Ранее Даниил Медведев заявил, что был близок к победе над Новаком Джоковичем в полуфинале ATP Cup.

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