Теннисистка Александрова: первый титул всегда особенный

Россиянка Екатерина Александрова прокомментировала свою победу в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне.

«Вся неделя, с самого её начала сложилась для меня хорошо. Легко не было, но у меня всё получалось до самого конца. Я завоевала свой первый титул, и это удивительное чувство. Первый титул всегда особенный. Я играла в своём втором финале. Первый завершился неудачно, поэтому я старалась выиграть этот», — приводит слова Александровой пресс-служба WTA.

25-летняя российская теннисистка в финале победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 6:4 и стала победительницей турнира в Шэньчжэне. Это её первый титул в карьере.

Ранее Даниил Медведев заявил, что был близок к победе над Новаком Джоковичем в полуфинале ATP Cup.