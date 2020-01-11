Медведев считает, что был близок к победе над Джоковичем на ATP Cup
- Reuters
«Думаю, я был близок к победе, но чтобы продвигаться дальше, мне надо продолжать работать. Нужно поработать над стабильностью, чтобы играть на том уровне, на каком я провёл два сета в этом матче, на протяжении месяцев или даже лет. Если у меня не получится, то лишь из-за того, что эти парни такие сильные. Они всё время там — в полуфиналах, финалах «Шлемов». Это самое важное», — цитирует Медведева сайт ATP Tour.
Россиянин уступил Джоковичу в трёх сетах в рамках полуфинального противостояния на ATP Cup.
Ранее сообщалось, что Джокович снялся с турнира ATP в Аделаиде.