Медведев считает, что был близок к победе над Джоковичем на ATP Cup

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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё поражение сербу Новаку Джоковичу в полуфинале АТР Cup.
Медведев считает, что был близок к победе над Джоковичем на ATP Cup
  • Reuters

«Думаю, я был близок к победе, но чтобы продвигаться дальше, мне надо продолжать работать. Нужно поработать над стабильностью, чтобы играть на том уровне, на каком я провёл два сета в этом матче, на протяжении месяцев или даже лет. Если у меня не получится, то лишь из-за того, что эти парни такие сильные. Они всё время там — в полуфиналах, финалах «Шлемов». Это самое важное», — цитирует Медведева сайт ATP Tour.

Россиянин уступил Джоковичу в трёх сетах в рамках полуфинального противостояния на ATP Cup.

Ранее сообщалось, что Джокович снялся с турнира ATP в Аделаиде.

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