Победительница US Open Андрееску пропустит Australian Open

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску не примет участия в первом в сезоне 2020 года турнире серии Большого шлема — Australian Open.

Как сообщила чемпионка US Open 2019 года в своём Twitter, причиной пропуска предстоящих соревнований стала её травма, полученная Шэньчжэне в конце октября на Итоговом турнире WTA в китайском Шэньчжэне в конце октября, после которой она ещё полностью не восстановилась.

Australian Open пройдёт с 20 января по 2 февраля.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова поблагодарила организаторов Australian Open за предоставление уайлд-кард.