Победительница US Open Андрееску пропустит Australian Open
- © Liang Xu/Xinhua
- globallookpress.com
Как сообщила чемпионка US Open 2019 года в своём Twitter, причиной пропуска предстоящих соревнований стала её травма, полученная Шэньчжэне в конце октября на Итоговом турнире WTA в китайском Шэньчжэне в конце октября, после которой она ещё полностью не восстановилась.
Australian Open пройдёт с 20 января по 2 февраля.
Ранее сообщалось, что Мария Шарапова поблагодарила организаторов Australian Open за предоставление уайлд-кард.