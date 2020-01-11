Победительница US Open Андрееску пропустит Australian Open

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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску не примет участия в первом в сезоне 2020 года турнире серии Большого шлема — Australian Open.
Победительница US Open Андрееску пропустит Australian Open
  • © Liang Xu/Xinhua
  • globallookpress.com

Как сообщила чемпионка US Open 2019 года в своём Twitter, причиной пропуска предстоящих соревнований стала её травма, полученная Шэньчжэне в конце октября на Итоговом турнире WTA в китайском Шэньчжэне в конце октября, после которой она ещё полностью не восстановилась.

Australian Open пройдёт с 20 января по 2 февраля.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова поблагодарила организаторов Australian Open за предоставление уайлд-кард.

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