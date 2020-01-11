В «Жилине» заявили о готовности продать футболиста Боженика за сумму, которую предлагал ЦСКА

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Спортивный директор словацкого клуба «Жилина» Карол Беланик заявил, что может продать нападающего команды Роберта Боженика за €5 млн.
В «Жилине» заявили о готовности продать футболиста Боженика за сумму, которую предлагал ЦСКА
  • Reuters

«За сопоставимую сумму с €5 млн, которые за него предлагал ЦСКА, мы готовы обсуждать его трансфер. Мы не собираемся вести диалог, если предложение будет не соответствовать этой сумме», — приводит слова Беланика Novy CAS.

В декабре ЦСКА начал переговоры с «Жилиной» о трансфере игрока. Словацкий клуб был готов продать Боженика в ЦСКА, но трансфер был сорван самим футболистом и его агентом.

Ранее сообщалось, что покинувший ЦСКА бразилец Сантос обратился к фанатам на русском языке.

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