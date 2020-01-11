ЦСКА подписал кубинского баскетболиста

Кубинский форвард греческого АЕКа Ховард Сант-Рос стал новым игроком ПБК ЦСКА.

Об этом сообщает клубная пресс-служба. Контракт с 28-летним баскетболистом рассчитан до конца сезона-2022/2023 с опцией расторжения по итогам текущего сезона.

В текущем сезоне за АЕК игрок набирал 9,0 очка, 6,2 подбора, 3,4 передачи и 2,2 перехвата в чемпионате Греции, а также 12,9 очка, 6,7 подбора, 4,1 передачи и 2,2 перехвата в Лиге чемпионов ФИБА.

Сант-Рос стал первым кубинцем в истории ПБК ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Зенит» одолел «Химки» в матче баскетбольной Евролиги.