ЦСКА подписал кубинского баскетболиста

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Кубинский форвард греческого АЕКа Ховард Сант-Рос стал новым игроком ПБК ЦСКА.
ЦСКА подписал кубинского баскетболиста
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Об этом сообщает клубная пресс-служба. Контракт с 28-летним баскетболистом рассчитан до конца сезона-2022/2023 с опцией расторжения по итогам текущего сезона.

В текущем сезоне за АЕК игрок набирал 9,0 очка, 6,2 подбора, 3,4 передачи и 2,2 перехвата в чемпионате Греции, а также 12,9 очка, 6,7 подбора, 4,1 передачи и 2,2 перехвата в Лиге чемпионов ФИБА.

Сант-Рос стал первым кубинцем в истории ПБК ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Зенит» одолел «Химки» в матче баскетбольной Евролиги.

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