Макгрегор заявил, что способен победить Серроне в любой весовой категории
- AFP
- © Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
«Я счастлив вернуться и встретиться с Дональдом. С нетерпением жду поединка. Это будет хорошая ночь, я собираюсь сиять, творить магию, как делал это много раз. Я бы победил Серроне в любой весовой категории. Я бы выиграл у него, даже если бы у меня был грипп», — заявил Макгрегор в интервью ESPN MMA.
Поединок ирландца с Дональдом Серроне состоится 18 января в Лас-Вегасе.
Ранее эксперт оценил предстоящий поединок Макгрегора и Серроне.