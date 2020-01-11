Макгрегор заявил, что способен победить Серроне в любой весовой категории

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился ожиданиями от поединка с американцем Дональдом Серроне.
Макгрегор заявил, что способен победить Серроне в любой весовой категории
  • AFP
  • © Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Я счастлив вернуться и встретиться с Дональдом. С нетерпением жду поединка. Это будет хорошая ночь, я собираюсь сиять, творить магию, как делал это много раз. Я бы победил Серроне в любой весовой категории. Я бы выиграл у него, даже если бы у меня был грипп», — заявил Макгрегор в интервью ESPN MMA.

Поединок ирландца с Дональдом Серроне состоится 18 января в Лас-Вегасе.

Ранее эксперт оценил предстоящий поединок Макгрегора и Серроне.

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