Эксперт оценил предстоящий поединок Макгрегора и Серроне

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Вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал предстоящий поединок ирландца Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне, который состоится 18 января в Лас-Вегасе.
Эксперт оценил предстоящий поединок Макгрегора и Серроне
  • Reuters

По его словам, этот бой вызывает огромный ажиотаж и, возможно, станет самым продаваемым в США в 2020 году.

Бурзиев подчеркнул, что силы соперников практически равны.

«Оба ударники довольно жёсткие. От готовности зависит. Как подготовятся, как будут держать удар. Но то, что наприлетает обоим, — это 100%. Первый раунд точно пройдёт в стойке, если будут зарубаться, то до финальных раундов бой не дотянут. Думаю, закончат в начале, ближе к середине», — заявил он.

Ранее Джон Кавана, тренер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конора Макгрегора, сделал прогноз на бой с Серроне.

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