Силкин: ничего страшного в продаже пива на стадионах нет
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«За рубежом на стадионах везде продают спиртное, ничего страшного в этом нет. Многое от человека зависит — кто-то мало пьёт, а кто-то не может остановиться. В любом случае вопрос обеспечения безопасности на трибунах должен решаться не при помощи запрета на продажу пива. Нужно просто учиться работать с болельщиками, а нарушителей порядка выявлять с помощью камер и привлекать к ответственности», — сказал Силкин RT.
Также Силкин поддержал идею направлять средства от продажи напитка на развитие детско-юношеского спорта.
Ранее Бушманов назвал продажу пива на стадионах правильной инициативой.