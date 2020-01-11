Силкин: ничего страшного в продаже пива на стадионах нет

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин считает, что продажа пива на стадионах не скажется на поведении болельщиков во время проведения спортивных мероприятий.

«За рубежом на стадионах везде продают спиртное, ничего страшного в этом нет. Многое от человека зависит — кто-то мало пьёт, а кто-то не может остановиться. В любом случае вопрос обеспечения безопасности на трибунах должен решаться не при помощи запрета на продажу пива. Нужно просто учиться работать с болельщиками, а нарушителей порядка выявлять с помощью камер и привлекать к ответственности», — сказал Силкин RT.

Также Силкин поддержал идею направлять средства от продажи напитка на развитие детско-юношеского спорта.

Ранее Бушманов назвал продажу пива на стадионах правильной инициативой.