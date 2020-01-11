Силкин: ничего страшного в продаже пива на стадионах нет

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин считает, что продажа пива на стадионах не скажется на поведении болельщиков во время проведения спортивных мероприятий.
Силкин: ничего страшного в продаже пива на стадионах нет
  • globallookpress.com
  • © Friso Gentsch/dpa

«За рубежом на стадионах везде продают спиртное, ничего страшного в этом нет. Многое от человека зависит — кто-то мало пьёт, а кто-то не может остановиться. В любом случае вопрос обеспечения безопасности на трибунах должен решаться не при помощи запрета на продажу пива. Нужно просто учиться работать с болельщиками, а нарушителей порядка выявлять с помощью камер и привлекать к ответственности», — сказал Силкин RT.

Также Силкин поддержал идею направлять средства от продажи напитка на развитие детско-юношеского спорта.

Ранее Бушманов назвал продажу пива на стадионах правильной инициативой.

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