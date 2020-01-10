Логинов: из-за проблем с трассой в Оберхофе я повредил лыжи

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Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Логинов: из-за проблем с трассой в Оберхофе я повредил лыжи
  • РИА Новости

Он допустил один промах и уступил победителю соревнований французу Мартену Фуркаду 47,8 секунды.

«Перед гонкой думал о том, что сегодня многое решит стрельба из-за погодных условий. Ветер то сильный, то нет. Жалко, что на все 100% я не смог справиться. Промах был, потому что я поторопился, стрелял быстро, не хотел в порыв попасть. Кроме того, из-за проблем с трассой я повредил лыжи», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Логинов не попал в состав сборной России на эстафету в рамках КМ.

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