Тренеры сборной России определились с женским составом на эстафету в рамках КМ

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Стал известен состав российской женской команды по биатлону на эстафетную гонку в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе.
Тренеры сборной России определились с женским составом на эстафету в рамках КМ
  • РИА Новости

В субботу за Россию выступят Анастасия Поршнева, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Кристина Резцова. Начало соревнований запланировано на 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что Александр Логинов не вошёл в мужскую сборную на эстафету.

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