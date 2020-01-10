Тренеры сборной России определились с женским составом на эстафету в рамках КМ
Стал известен состав российской женской команды по биатлону на эстафетную гонку в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе.
- РИА Новости
В субботу за Россию выступят Анастасия Поршнева, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Кристина Резцова. Начало соревнований запланировано на 14:00 мск.
Ранее сообщалось, что Александр Логинов не вошёл в мужскую сборную на эстафету.
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