Фуркад обошёлся без промахов и выиграл спринт на этапе КМ в Германии
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Титулованный спортсмен преодолел дистанцию за 25 минут и 27,2 секунды и сумел обойтись без промахов. Второе место занял его соотечественник Эмильян Жаклен, уступивший своему партнёру по сборной 25,5 с и допустивший один промах. Бронзовый призёр этапа немец Йоханнес Кюн (+33,0 с) также промахнулся один раз.
Лучший из россиян Матвей Елисеев финишировал четвёртым. Он сумел избежать промахов на стрельбище, однако проиграл конкурентам на лыжне (+41,1). Александр Логинов стал пятым (+47,8/1).
Ранее сообщалось, что Глазырина выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Словакии.