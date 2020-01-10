Фуркад обошёлся без промахов и выиграл спринт на этапе КМ в Германии

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл соревнования по спринту на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Титулованный спортсмен преодолел дистанцию за 25 минут и 27,2 секунды и сумел обойтись без промахов. Второе место занял его соотечественник Эмильян Жаклен, уступивший своему партнёру по сборной 25,5 с и допустивший один промах. Бронзовый призёр этапа немец Йоханнес Кюн (+33,0 с) также промахнулся один раз.

Лучший из россиян Матвей Елисеев финишировал четвёртым. Он сумел избежать промахов на стрельбище, однако проиграл конкурентам на лыжне (+41,1). Александр Логинов стал пятым (+47,8/1).

Ранее сообщалось, что Глазырина выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Словакии.