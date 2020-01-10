Американский боец ММА Ритч: в США очень многие симпатизируют Путину

Американский боец смешанных единоборств Шеннон Ритч заявил, что хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«С Владимиром Путиным я бы очень хотел встретиться. В США ему, кстати, очень многие симпатизируют. Однако зачастую люди боятся в этом признаться. Он хороший парень. Мне нравится Путин. Он — мастер дзюдо и поклонник ММА, поклонник спорта. Он хорош в дзюдо. Я видел, как он выполняет некоторые приёмы, у него есть техника. Я бы с удовольствием с ним познакомился и пожал бы ему руку», — приводит слова Ритча «Спорт-Экспресс».

Также американский боец добавил, что большинство его соотечественников поддерживают нынешнего президента США Дональда Трампа.

Ранее Беспутин признался, что сказал бы Путину при встрече.