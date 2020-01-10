Медведев: каждый матч с Джоковичем получается непростым

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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от поединка с экс первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, который состоится в рамках полуфинала ATP Cup.
Медведев: каждый матч с Джоковичем получается непростым
  • © Wu Gang/Xinhua
  • globallookpress.com

«Мне нравится играть с Джоковичем. Матчи с ним всегда особенные. Это один из трёх лучших игроков в истории. Конечно, здорово, что мне удалось победить его несколько раз. Но впереди новый матч. Каждая игра с ним получается непростой. Именно так ты и добиваешься прогресса. Мне нравится играть с топовыми теннисистами», — цитирует Медведева официальный сайт АТР.

Матч сборных России и Сербии на ATP Cup состоится 11 января.

Ранее Медведев отреагировал на желание экс первой ракетки мира Осаки встретиться с ним.

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