СМИ назвали причину ухода Игнатьева из «Краснодара»

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Причиной ухода из «Краснодара» нападающего Ивана Игнатьева могли стать проблемы с наркотиками.
СМИ назвали причину ухода Игнатьева из «Краснодара»
  • РИА Новости

«Игнатьев вместе с Мамаевым, Шишкиным, Крицюком и ещё рядом футболистов ушли в загул во время летних сборов. Тогда игроков оштрафовали, сделали выговор, но всё же простили. Примерно в то же время в крови у Игнатьева нашли следы запрещённых веществ. Но он пообещал, что это всё в последний раз. Осенью 2019 года у Игнатьева случился новый срыв. В сентябре один из тестов показал наличие следов кокаина. В итоге Игнатьев больше месяца не попадал даже в заявку на игры. После этого судьба футболиста была решена — в «Краснодаре» на него больше не рассчитывали», — заявляет Telegram-канал «Мутко против».

21-летний Игнатьев перешёл из «Краснодара» в «Рубин», подписав контракт на 4,5 года.

Ранее «Рубин» опубликовал оригинальное видео после перехода Игнатьева.

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