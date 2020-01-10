СМИ назвали причину ухода Игнатьева из «Краснодара»

Причиной ухода из «Краснодара» нападающего Ивана Игнатьева могли стать проблемы с наркотиками.

«Игнатьев вместе с Мамаевым, Шишкиным, Крицюком и ещё рядом футболистов ушли в загул во время летних сборов. Тогда игроков оштрафовали, сделали выговор, но всё же простили. Примерно в то же время в крови у Игнатьева нашли следы запрещённых веществ. Но он пообещал, что это всё в последний раз. Осенью 2019 года у Игнатьева случился новый срыв. В сентябре один из тестов показал наличие следов кокаина. В итоге Игнатьев больше месяца не попадал даже в заявку на игры. После этого судьба футболиста была решена — в «Краснодаре» на него больше не рассчитывали», — заявляет Telegram-канал «Мутко против».

21-летний Игнатьев перешёл из «Краснодара» в «Рубин», подписав контракт на 4,5 года.

Ранее «Рубин» опубликовал оригинальное видео после перехода Игнатьева.