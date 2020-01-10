Рублёв — о формате ATP Cup: так нечестно

Третья ракетка России Андрей Рублёв считает, что формат турнира ATP Cup необходимо реформировать.

«Думаю, организаторам АТР Сup нужно что-то изменить, потому что так нечестно. Некоторые ребята идут в девятой сотне или занимают 1000-ю строчку, но они могут заработать очки. В половине стран я был бы первой ракеткой, во всех точно входил бы в топ-2. А в итоге я не могу играть, потому что не попадаю в число ведущих игроков. Посмотрим, как всё сложится», — цитирует Рублёва Tennis Head.

ATP Cup является командным соревнованием, участие в котором принимают двое лучших теннисистов от каждой страны. 23-я ракетка мира Рублёв уступает своим соотечественникам Даниилу Медведеву и Карену Хачанову.

Ранее Медведев отреагировал на желание экс первой ракетки мира Осаки встретиться с ним.