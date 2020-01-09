Гол футболиста «Спартака» Ларссона принёс сборной Швеции победу над Молдавией

Сборная Швеции по футболу с минимальным счётом переиграла в товарищеском матче команду Молдавии.

globallookpress.com

Встреча прошла в Дохе и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч на 32-й минуте забил нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон. Ранее агент Лоренсо Мельгарехо заявил, что «Спартак» не предлагал новый контракт его клиенту.