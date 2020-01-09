Гол футболиста «Спартака» Ларссона принёс сборной Швеции победу над Молдавией
Сборная Швеции по футболу с минимальным счётом переиграла в товарищеском матче команду Молдавии.
- globallookpress.com
Встреча прошла в Дохе и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч на 32-й минуте забил нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон.
Ранее агент Лоренсо Мельгарехо заявил, что «Спартак» не предлагал новый контракт его клиенту.
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