Гол футболиста «Спартака» Ларссона принёс сборной Швеции победу над Молдавией

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Сборная Швеции по футболу с минимальным счётом переиграла в товарищеском матче команду Молдавии.
Гол футболиста «Спартака» Ларссона принёс сборной Швеции победу над Молдавией
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Дохе и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 32-й минуте забил нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон.

Ранее агент Лоренсо Мельгарехо заявил, что «Спартак» не предлагал новый контракт его клиенту.

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