Миронова осталась недовольна своим результатом в спринте на этапе КМ в Оберхофе

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала спринтерскую гонку на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

«Старт под первым номером в одиночестве? Для сегодняшней гонки это было неплохо, потому что тут есть опасный спуск. Если был бы народ, они бы мешали на нём. Было комфортно. Не знаю, что случилось на лёжке», — сказала спортсменка в эфире телеканала «Матч ТВ».

Она также призналась, что из-за тумана не видела своих промахов. Кроме того, по её мнению, необходимо проанализировать, что было не так со скоростью в минувшей гонке.

«Не очень хороший ход, так как было сложно на дистанции», — добавила Миронова.

Миронова заняла 19-е место в спринте.

Ранее Марте Рёйселанд победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе.