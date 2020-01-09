Миронова осталась недовольна своим результатом в спринте на этапе КМ в Оберхофе

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Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала спринтерскую гонку на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Миронова осталась недовольна своим результатом в спринте на этапе КМ в Оберхофе
  • © BEAUTIFUL SPORTS/Graban
  • globallookpress.com

«Старт под первым номером в одиночестве? Для сегодняшней гонки это было неплохо, потому что тут есть опасный спуск. Если был бы народ, они бы мешали на нём. Было комфортно. Не знаю, что случилось на лёжке», — сказала спортсменка в эфире телеканала «Матч ТВ».

Она также призналась, что из-за тумана не видела своих промахов. Кроме того, по её мнению, необходимо проанализировать, что было не так со скоростью в минувшей гонке.

«Не очень хороший ход, так как было сложно на дистанции», — добавила Миронова.

Миронова заняла 19-е место в спринте.

Ранее Марте Рёйселанд победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе.

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