«Рубин» заинтересован в приобретении экс-футболиста «Манчестер Сити»

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Бывший нападающий английского «Манчестер Сити» Вильфрид Бони признался, что казанский футбольный клуб «Рубин» предложил ему контракт.
«Рубин» заинтересован в приобретении экс-футболиста «Манчестер Сити»
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Ещё одно предложение — от «Рубина» из Казани». Я никогда там не был. Мне приходилось играть против «Краснодара», — приводит слова Бони The Athletic.

Он также рассказал о своём отношении к России и вспомнил, что в московском ЦСКА выступал один из его лучших друзей — Сейду Думбия.

«Когда мне рассказывали о России, то сразу говорили о погоде — там прохладно! Не знаю, какой вариант предпочту: Турцию или Россию. Всё зависит от меня. Вместе с агентом и семьёй решим, что из этого будет лучше», — добавил Бони.

Последним клубом Бони был катарский «Аль-Араби», за который он выступал с января по июнь 2019 года. За клуб из Дохи он провёл семь матчей и забил пять мячей.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов отправится на сборы с «Рубином».

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