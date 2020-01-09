Александрова прокомментировала выход в полуфинал турнира WTA в Шэньчжэне

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Россиянка Екатерина Александрова прокомментировала выход в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне.
Александрова прокомментировала выход в полуфинал турнира WTA в Шэньчжэне
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Это было нелегко, потому что Ван Цян играла очень хорошо с первого розыгрыша. Третий сет был невероятно тяжёлым, потому что соперница была повсюду! Играть было сложно, так как каждый мяч возвращался ко мне. К счастью, мне повезло в нескольких розыгрышах в третьем сете, и это определило исход игры», — приводит слова Александровой пресс-служба WTA.

Она отметила, что провела хорошую предсезонную подготовку.

«Думаю, это мне помогло. Я получила отличную игровую практику», — добавила 25-летняя россиянка.

В четвертьфинале Александрова в трёх сетах победила китаянку Ван Цян со счётом 3:6, 6:4, 6:3 и в полуфинале сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Ранее сообщалось, что Самсонова проиграла Квитовой во втором круге турнира WTA в Брисбене.

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