Александрова прокомментировала выход в полуфинал турнира WTA в Шэньчжэне
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
«Это было нелегко, потому что Ван Цян играла очень хорошо с первого розыгрыша. Третий сет был невероятно тяжёлым, потому что соперница была повсюду! Играть было сложно, так как каждый мяч возвращался ко мне. К счастью, мне повезло в нескольких розыгрышах в третьем сете, и это определило исход игры», — приводит слова Александровой пресс-служба WTA.
Она отметила, что провела хорошую предсезонную подготовку.
«Думаю, это мне помогло. Я получила отличную игровую практику», — добавила 25-летняя россиянка.
В четвертьфинале Александрова в трёх сетах победила китаянку Ван Цян со счётом 3:6, 6:4, 6:3 и в полуфинале сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.
Ранее сообщалось, что Самсонова проиграла Квитовой во втором круге турнира WTA в Брисбене.