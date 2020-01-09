Черышев объяснил поражение «Валенсии» от «Реала» в Суперкубке Испании по футболу

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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал поражение от мадридского «Реала» в полуфинале Суперкубка Испании.
Черышев объяснил поражение «Валенсии» от «Реала» в Суперкубке Испании по футболу
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы не вошли в игру, не чувствовали себя комфортно. Эта была не та «Валенсия», которую мы видели в нынешнем сезоне. Теперь нужно сделать выводы и двигаться дальше», — приводит слова Черышева AS.

Он отметил, что «Валенсии» не удалось показать в игре всё, что было запланировано.

«Все виноваты, что потеряли концентрацию. Такой гол, какой удался Тони Кроосу, безусловно, бьёт психологически. После него всё пошло по накатанной», — добавил российский хавбек.

«Валенсия» проиграла «Реалу» со счётом 3:1. Черышев вышел на замену на 70-й минуте, но не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Черышев интересен китайскому клубу.

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