Черышев объяснил поражение «Валенсии» от «Реала» в Суперкубке Испании по футболу
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«Мы не вошли в игру, не чувствовали себя комфортно. Эта была не та «Валенсия», которую мы видели в нынешнем сезоне. Теперь нужно сделать выводы и двигаться дальше», — приводит слова Черышева AS.
Он отметил, что «Валенсии» не удалось показать в игре всё, что было запланировано.
«Все виноваты, что потеряли концентрацию. Такой гол, какой удался Тони Кроосу, безусловно, бьёт психологически. После него всё пошло по накатанной», — добавил российский хавбек.
«Валенсия» проиграла «Реалу» со счётом 3:1. Черышев вышел на замену на 70-й минуте, но не сумел отметиться результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Черышев интересен китайскому клубу.